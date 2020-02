Exclusief voor abonnees Van een oorwurm gesproken: Internationale hit ‘Clap Clap Sound’ na veertig jaar opnieuw populair, Lembeekse bedenker brengt het opnieuw uit Bart Kerckhoven

19 februari 2020

11u31 0 Halle Muziekproducer Jan Neef (72) uit Lembeek ziet zijn bescheiden wereldhit ‘Clap Clap Sound’ uit de jaren tachtig plots weer pieken op Youtube. Filmpjes met het aanstekelijke deuntje van The Klaxons zijn intussen al meer dan zeven miljoen keer bekeken. Jan brengt het liedje daarom opnieuw uit. “In Zuid-Afrika waren ze gek van ons”, herinnert Jan zich. “We lieten zelfs Bruce Springsteen en Michael Jackson weken aan een stuk achter ons in de hitparade.”

We waarschuwen alvast: het deuntje van ‘Clap Clap Sound’ beluisteren, doe je op eigen risico. De kans is groot dat het melodietje voor de rest van de dag in je hoofd zit. “Dat is nu eens een oorwurm”, zegt Jan Neef. “Het muziekje is ‘stoemelings’ ontstaan. Ik zat in een Brusselse studio voor opnames met Burt Blanca ergens begin jaren tachtig. Daar hadden ze net zo’n ritmebox geleverd. Toen was dat de nieuwe mode. Alleen slaagde de technicus er niet in om dat ding goed te programmeren. Het ritme sloeg aan het einde altijd over. Terwijl die man de fout probeerden recht te zetten, vroeg ik Burt om op die maat een deuntje met zijn accordeon te spelen. Op twee uur tijd is het nummer opgenomen.”

