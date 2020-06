Van de brug van Lecocq tot het Kongomonument: Congo is in Halle nooit uit het straatbeeld geweest Bart Kerckhoven

15 juni 2020

16u00 0 Halle Congo is minder ver weg in Halle dan je zou denken. Zo is het standbeeld van Leopold II niet de enige verwijzing naar onze koloniale geschiedenis in het straatbeeld en deden verschillende firma’s in Halle en omgeving ook zaken gedaan in de Belgische kolonie. Zelfs het ontstaan van Colruyt Group heeft een band met de voormalige Belgische kolonie.

In het straatbeeld zijn behalve het standbeeld van Leopold II nog meer verwijzingen terug te vinden naar het koloniaal verleden. Zo stond de voorbije jaren in Halle een andere figuur ter discussie voor zijn daden in Congo-Vrijstaat: Baron Jacques. De man werd oor de toenmalige Koloniale Kring op handen gedragen in de jaren dertig van vorige eeuw. Het was die organisatie die aan de stad vroeg om na zijn dood een straat naar hem te vernoemen. De Gasmeterstraat werd in 1937 officieel de Baron Jacquesstraat. Daar maalde decennia lang niemand om tot Dekoloniseer Halle drie jaar geleden over Baron Jacques het andere verhaal vertelde. Hij was in Congo-Vrijstaat van Leopold II namelijk een tiran die de bevolking terroriseerde. De rubberwinning was enorm belangrijk en de plaatselijke bevolking werd er onder dwang aan het werk gezet. De mensen werkten er zich letterlijk dood, werden zwaar mishandeld en bekochten verzet vaak met hun leven.

Baron Jacques stuurde verschillende keren strafexpedities uit om de bevolking te intimideren. Het stadsbestuur koos er voor om de straatnaam te behouden maar er wel een duidingsbordje bij te plaatsen: ‘hij omstreden is omwille van de rol die hij speelde bij de rubberwinning ten tijde van de Congo Vrijstaat van Leopold II.’ Het is trouwens niet de enige herinnering aan Baron Jacques in het Halse straatbeeld. Aan de overkant van het omstreden standbeeld van Leopold II staat nog steeds een monument met zijn naam op dat de pioniers van Kongo eert. Andere pioniers als Victor Baetens, Albert-François Ardevel en Emilie Possoz kregen ook een straat naar zich vernoemd. Voor alle duidelijkheid: hun namen worden niet meteen gelinkt aan de gruweldaden die er gepleegd werden.

Congo liet ook de Belgische economie draaien en zo draaiden ook enkele Halse bedrijven een mooie omzet door zaken te doen in Afrika. Van een wegen- of spoornet was in er in de negentiende eeuw geen sprake. Belgische bedrijven legden er de spoorwegen aan. De bruggen die er geplaatst werden kwamen uit Halle. Het atelier Lecocq sleepte het contract in de wacht en was toen een grote speler in de spoorbouwsector want er werden niet alleen bruggen gebouwd maar ook treinen en andere stukken die nodig waren om de spoorwegen uit te breiden. Het atelier Lecocq was gevestigd waar vandaag de nieuwe wijk Nederhem gebouwd wordt. De brug naast die wijk is vandaag het enige dat nog doet herinneren aan de firma. Die brug heet namelijk in de volksmond nog steeds ‘de brug van Lecocq’. Eind negentiende eeuw werd het bedrijf overgenomen en werkten er vierhonderd mensen. Door de economische crisis van de jaren dertig ging het bedrijf failliet.

In deelgemeente Buizingen was er nog een firma die geld verdiende in Congo. het bedrijf Bollinckx bouwde boten en vrachtwagens die gebruikt werden in de Belgische kolonie. De firma werd opgericht in 1890 maakte naam en faam met gasmotoren en stoommachines. In de jaren twintig van vorige eeuw werd het nog overgenomen door de firma Miesse, net om zich toe te spitsen op de bouw van voertuigen. Intussen is ook dat Belgisch merk helemaal verdwenen. Zelfs het bekendste bedrijf van Halle, Colruyt Group, heeft een koloniaal verleden. Al speelde de activiteiten zich niet in de kolonie zelf af. Het was bakkerszoon Franz Colruyt die in 1928 in Lembeek een groothandel in koloniale waren begon om de kruideniers in het Brusselse te bedienen. Bijna honderd jaar later is Colruyt Group één van de grootste distributiebedrijven van het land.

De werkgroep Dekoloniseer Halle heeft op deze site alle informatie verzameld over wat de organisatie zelf ‘Het koloniaal geheugen van Halle’ noemt.