Van Avermaet en co strijden volgend jaar om titel in BK wielrennen tijdens rit in lijn van Halle naar Ingooigem Bart Kerckhoven

18 juli 2019

15u27 0 Halle Halle is volgend jaar de startplaats voor het Belgisch kampioenschap wielrennen. Grote namen zoals Wout Van Aert, Greg Van Avermaet, Remco Evenepoel, Philippe Gilbert, Sep Van Marcke, Tiesj Benoot en Jasper Stuyven zullen op de Grote Markt te bewonderen zijn voor het vertrek op 21 juni.

Het Startcomité Halle-Ingooigem sloot een overeenkomst met de collega’s van de West-Vlaamse vzw Anzegem Cycling. De leden van beide organisaties kennen elkaar heel goed, want ze organiseren al enkele jaren samen de wielerwedstrijd Halle-Ingooigem. Het is ook het parcours van die wedstrijd die als basis zal dienen voor het kampioenschap. Dat is meteen een primeur want voor het eerst in de geschiedenis wordt het kampioenschap gereden als een rit in lijn. Tot nu toe werden het kampioenschap op een parcours gereden op basis van enkele lokale ronden. Het Belgisch kampioenschap voor vrouw wordt wel lokaal gereden in het West-Vlaamse Anzegem.