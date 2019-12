Van Asse tot Lennik en Halle: Jeugdverenigingen organiseren de grootste feestjes op oudejaar Bart Kerckhoven

30 december 2019

15u18 0 Halle Tijdens de laatste nacht van 2019 wordt der op verschillende plaatsen in de buurt afgeteld naar 2020. Het zijn de jeugdbewegingen die de grootste feestjes organiseren van oud naar nieuw. Een overzicht.

In de Zennevallei vindt de grootste fuif plaats in ’t Vondel in Halle. De JIN-afdeling van de Scouts van Sint-Rochus organiseren daar opnieuw de Nieuwjaarsfuif. Die krijgt een feestelijk tintje want is alweer de vijfde keer dat de jeugdvereniging de jeugd laat feesten van oud naar nieuw. “We behouden grotendeels ons concept”, vertelt Wannes Nerinckx van de Scouts van Sint-Rochus. “We houden een ‘countdown’ naar het nieuwe jaar en op dat moment zal dj Squirre voor de muziek zorgen. Voor het eerst kan iedereen ook op Facebook voor een favoriet nummer kiezen dat dan als eerste zal gespeeld worden in het nieuwe jaar.” Kaarten kosten 7 euro in voorverkoop en aan de kassa betaal je 10 euro. De leden van de scouts verkopen nog kaarten ook in café Blue Note zijn nog kaarten verkrijgbaar. Het feestje zelf duur tot 6 uur en start om 22 uur.

Wie naar de New Years Party van de KLJ Sint-Martens-Lennik in de sporthal in Lennik wou gaan is er wel aan voor de moeite. “We verkochten enkel kaarten in voorverkoop en alle tickets zijn de deur uit”, zegt hoofdleider Joachim Vetsuypens. “Naar de fuif afzakken om toch nog binnen proberen te geraken heeft echt geen zin.”

Nog een jeugdbeweging die een nieuwjaarsfuif organiseert is de KSA van Walfergem. In jeugdcentrum ’t Jass op de Asphaltcosite in Asse organiseert de vereniging de New Year Beats. Ook in Asse wordt er tot 6 uur gefeest en zal dj Twallie rond middernacht aftellen met het publiek. De KSA Walfergem zet verder een photobooth op om selfies met de vrienden te maken maar opent ook een exclusieve cocktail- en champagnebar. De KSA probeert intussen andere betaalmiddelen uit zodat drankbonnen er ook betaalbaar zullen zijn met de smartphone aan de hand van een QR-code.

In Ternat kunnen de jongeren niet meer in jeugdcentrum Puls terecht voor een nieuwjaarsfeestje en daarom organiseert het plaatselijk jeugdhuis er dan maar eentje. Jammer genoeg is die fuif al uitverkocht. Dan hebben fuifgangers in Opwijk voorlopig meer geluk. Daar opent vanaf 0.30 jeugdhuis Nijdrop de deuren voor ‘RIP 2019' en zijn er nog kaarten beschikbaar. Wie het daar tot de ochtend uithoudt kan er trouwens meteen zijn ontbijt mee pikken want de organisatie serveert er gratis koffiekoeken vanaf 5 uur.