Vader sleurt chauffeur uit schoolbus: 15 maanden cel met uitstel Wouter Hertogs

10 december 2019

11u41 6 Halle Frederick C. (39) uit Halle is veroordeeld tot 15 maanden cel met uitstel voor twee agressieve uitspattingen. Bij een ervan sleurde hij de chauffeur van de schoolbus voor het Don Bosco-instituut uit zijn bus. Opvallend: een dag later voerde hij voor dezelfde school actie door de bussen te blokkeren. De man wilde toen excuses van de buschauffeur, maar belandde uiteindelijk zelf voor de rechter.

C. zette op 20 april 2018 de hele school op stelten. Samen met een bevriend koppel blokkeerde hij de schoolbussen. “Ik eis excuses van de schoolbuschauffeur én de maatschappij”, maakte hij luidkeels duidelijk. Het leidde tot kafkaiaanse toestanden waarbij de man uiteindelijk opgepakt werd. Zijn protest hield verband met een incident dat enkele dagen eerder gebeurde. Hij had de buschauffeur erop attent gemaakt dat hij wel wat meer afstand mocht bewaren met de wachtende ouders. Toen deze repliceerde ‘dat hij wel met een bus reed’ om daarmee aan te tonen dat hij wel wat plaats nodig had, ging C. compleet door het lint. Eerst haalde hij uit naar de chauffeur, en toen die zijn raampje sloot, sloeg C. het prompt aan diggelen. Vervolgens duwde hij op de noodknop, stoof de bus in en sleurde de chauffeur er hardhandig uit. Verder geweld kon voorkomen worden door de tussenkomst van omstaanders.Naast zijn protestactie liet de man zich in de nasleep van het incident ook gelden tegenover het schoolbestuur. Zo bedreigde hij de directeur en eiste hij dat zijn dochter niet meer zou moeten nablijven.

Woedeaanval

Uiteindelijk eindigt de hele zaak in een veroordeling. Niet voor de buschauffeur die volgens C. in de fout was gegaan, maar wel voor C; zelf. “Meneer is zwaar over de schreef gegaan”, aldus de rechtbank. Vorige maand had hij dit zelf ook al toegegeven. “Ik heb toen een woedeaanval gekregen na een woordenwisseling met de buschauffeur”, zuchtte C. “Ik ben over de schreef gegaan.”

Ander incident

Enkele maanden voor het incident aan de schoolpoort was hij al betrokken geweest bij een ernstig verkeersincident. Op 16 december 2017 had hij het op de N8 ter hoogte van Ninove aan de stok gekregen met een andere bestuurder. Door werken was er slechts één rijstrook berijdbaar. C. had zich voor de andere man gewurmd waarna deze met zijn wijsvinger tegen zijn hoofd had getikt. Dit pikte C. niet en hij zette zich even later dwars over de weg. De andere man trachtte nog te ontkomen en verborg zijn wagen achter een haag bij zijn schoonouders, die in de buurt woonden. De ziedende C. was hem echter gevolgd en viel hem aan toen hij uitstapte. Hierbij gaf hij een rake vuistslag in het gezicht van zijn opponent. Ook deze feiten had hij voor de rechter toegegeven. De man kreeg voor de twee uitspattingen 15 maanden cel met uitstel. Ook moet hij zich laten behandelen voor zijn agressieprobleem.