Urbanus en Fleddy Melculy helpen ‘bad guy’ van Billie Eilish “naar de kloten” Tom Vierendeels

10 september 2019

09u15 2 Halle Bad Hittentit, de voor de hand liggende naam van de mash-up die Jeroen Camerlynck (Fleddy Melculy) en Urbanus uit hun mouw hebben geschud. Veel gekker moet het niet meer worden. Urbanus zelf zegt dat hij door Fleddy gebeld werd om het naar de kloten te helpen, maar gebruikers van Facebook en Youtube lijken het wel te smaken.

“Tegenwoordig kun je de radio, televisie of frigo niet meer aanzetten of je hoort het liedje bad guy van Billie Eilish”, begint Fleddy het filmpje. “En elke keer als ik het hoor, dan denk ik: ‘Daar mankeert iets aan. Dat zou veel beter kunnen’. Dus heb ik een goede vriend gebeld...” “...om dat helemaal naar de kloten te helpen”, vult Urbanus aan. De zang van Billie moet plaats maken voor Urbanus die zijn Hittentit uit 1982 zingt. “Sorry Billie ;)” plaatst Freddy wel op het einde van het filmpje en bij het bericht op Facebook. Of de zeventienjarige Amerikaanse een samenwerking met Urbanus ziet zitten is niet duidelijk.

Hallenaar Jeroen en Urbanus uit Tollembeek zijn zeker geen onbekenden van elkaar. Buiten streekgenoten tourden ze ook lange tijd samen toen De Fanfaar (waar Jeroen ook zanger en gitarist is) de begeleidingsband van Urbanus was.