Unizo-project Ketel moet leegstand in stadscentrum bestrijden: “Eerste jaar mogen starters minder huur betalen” Michiel Elinckx

20 september 2019

17u51 0 Halle In het Halse stadscentrum werd deze namiddag de vzw Ketel officieel voorgesteld. Ketel is een organisatie dat op zoek gaat naar ‘brouwsels’ voor een bruisend Halle. Het grote doel? De strijd tegen leegstand.

Initiatiefnemer is de Halse afdeling van ondernemersorganisatie Unizo, die hiervoor meteen in gesprek ging met de stad Halle. De afgelopen maanden werd vanuit vzw Ketel gezocht naar zowel kandidaten voor de invullling van de leegstaande panden als naar eigenaars die mee in het project willen stappen. “Ons enthousiasme is groot, want we voelen gewoon dat hier goed ondernemerschap zit”, zegt Gunter Lories, voorzitter van Unizo Halle. “We willen vooral drempelverlagend werken en zorgen dat zij die meteen goed idee zitten een aanspreekpunt vinden. Iedere geïnteresseerde Hallenaar mag ons vrijblijvende contacteren.”

Lagere huurprijs

Hoe wil vzw Ketel de leegstand bestrijden? Eerste maatregel: een sterk verlaagd huurbedrag. “Gedurende het eerste jaar zullen starters minder huur betalen”, zegt voorzitter Lories. “Dat laat toe de zaak op te starten met minder financiële druk en zo een cliënteel op te bouwen. De starters worden echter voorafgaandelijk gescreend bij hun voorbereiding, zodat er meer garanties zijn voor een goede start. Unizo voorziet de nodige begeleiding. Loopt alles vlot? Dan kan de Ketel-kandidaat na 1 jaar ook verder gaan als volwaardige huurder. We hanteren deze formule ook om eerder tijdelijke invullingen te geven via pop-up-concepten.”

Stabiel handelscentrum

Unizo vreest niet dat de huidige handelaars tegen het project zullen zijn. “Een stabiel handelscentrum vereist een gevarieerd aanbod”, weet Lories. “We stellen ook een grens aan de voordelen die starters krijgen. In voorbereiding op deze opstart is al veel werk verricht, waardoor concrete gesprekken al lopende zijn met vijf kandidaten die een zaak willen starten. Nog eens vier kandidaten hebben zich aangemeld met een pop-up-concept. De eerste tekenen zijn dus veelbelovend.”

Ondersteuning van stadsbestuur

De stad Halle verleent zijn volle ondersteuning aan het project. “We zijn erg opgetogen met deze samenwerking”, zegt burgemeester Marc Snoeck (sp.a). “We geloven sterk in ons handelscentrum. Aangezien we als bestuur inzetten op inspraak, is een gezamenlijke organisatie zoals Ketel een ideale oplossing.”

Info en vragen

Wie het filiaal van Ketel wil bezoeken, kan vanaf begin oktober terecht in de Basiliekstraat. Meer info vind je via ketel@unizohalle.be. Naast ideeën kunnen mensen er ook terecht met vragen over het project.