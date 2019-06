Unieke scooter van sommelier Andy De Brouwer gestolen: “Gouden tip levert een mooie beloning op!” Bart Kerckhoven

28 juni 2019

13u44 0 Halle De opvallende scooter van de bekende sommelier Andy De Brouwer uit Halle is deze week gestolen op een camping in het Franse Boulogne-sur-Mer. Kunstenaar Michael Peetermans, die van de Lambretta een kunstwerk maakte, is samen met de uitbater van restaurant Les Eleveurs intussen zelf een zoektocht gestart.

De unieke Lambretta-scooter van De Brouwer werd in de nacht van woensdag op donderdag gestolen op een camping in Boulogne-sur-Mer, een stad aan de kust in het noorden van Frankrijk. “Twee vrienden van me maken een reis langs de Opaalkust en ik had mijn scooter uitgeleend”, vertelt Andy De Brouwer die bij het grote publiek bekend is van het Njam-programma ‘Bordeaux Ontkurkt’. “Mijn Lambretta werd net als de andere scooter goed vastgemaakt naast de woonwagen waar ze verbleven maar ’s ochtends bleek mijn scooter verdwenen. De andere was zwaar beschadigd aan het stuur en ook het slot was geforceerd maar uiteindelijk konden ze die scooter niet mee nemen.”

We grapten in het begin nog dat die Lambretta zo speciaal was dat niemand die zou willen stelen maar blijkbaar heeft het uitzicht de dieven niet tegen gehouden Michael Peetermans, kunstenaar

De scooter is eigenlijk een rijdend kunstwerk. Michael Peetermans, een kunstenaar uit Herne, ging er in 2016 mee aan de slag omdat de sommelier van zijn Lambretta graag een uniek stuk wilde maken. “Het is zeer jammer dat de scooter gestolen is”, reageert Peetermans. “We grapten in het begin nog dat die Lambretta zo speciaal was dat niemand die zou willen stelen maar blijkbaar heeft het uitzicht de dieven niet tegen gehouden. Zelf heb ik al de politie en de douane gecontacteerd maar ook een ferrymaatschappij. Want die scooter kan net zo goed al verscheept zijn naar Engeland. Ik hoop dat de scooter snel ergens opduikt. Voor Andy is het een uniek stuk maar voor mij heeft die Lambretta ook nog heel wat waarde. Het is één van de mooiste opdrachten die ik als kunstenaar mocht doen en ik mag de scooter zelf nog vaak uitlenen om mee te exposeren. Ik doe er dan ook alles aan om Andy te helpen in de zoektocht.”

De Brouwer doet intussen zelf een oproep en looft zelfs een beloning uit. “Wie ons de goede tip geeft trakteer ik op een etentje in ons restaurant voor twee personen en met alles er op en er aan”, zegt De Brouwer. “Ik ben van plan om mijn contacten aan te spreken en hopelijk raakt het nieuws ook via sociale media verder verspreid. Ik ken zelf verschillende ‘captains’ van scooterverenigingen en ook zij worden gewaarschuwd. Het is zo’n unieke scooter dat de dief daarmee niet zomaar op de weg kan rijden zonder betrapt te worden. Dat is niet alleen door het opvallend uitzicht maar ook door het model. Niet alle garagisten kunnen aan zijn scooter werken en dus wil ik ook hen nog aanspreken. Er is een proces-verbaal opgesteld voor de Franse politien er zouden ook camerabeelden gemaakt zijn. Ik kan er alleen maar op rekenen dat de dief snel ontmaskerd wordt.”

Wie de komende dagen in de buurt van Boulogne-sur-Mer de opvallende scooter zou opmerken of een tip heeft voor Andy De Brouwer kan die doorsturen naar andy.de.brouwer1@telenet.be.