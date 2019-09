Unieke beelden van Carnaval Halle 1977 duiken op: “In de jaren zeventig is ons carnaval pas echt ontploft” Eerste Prins van Groot-Halle Franske Dereymaeker blikt na 42 jaar terug op legendarische editie Bart Kerckhoven

25 september 2019

15u45 2 Halle Op Youtube kan je sinds enkele dagen een videomontage bewonderen van Carnaval Halle 1977. Die editie is om meer dan één reden legendarisch geworden. We vroegen Prins Franske Dereymaeker, die toen de scepter zwaaide, om herinneringen op te halen. “Het waren de gouden jaren van het carnaval”, zegt Franske. “En zelfs een hondenweer hield de toeschouwers die dag niet thuis.”

Zondagochtend scheen de zon en dacht ik ‘Ons leevevraa is met de zotten’ maar tegen de middag regende het en dat werd alleen maar erger. Ondanks het hondenweer stond er toch een pak volk langs het parcours. Prins Franske

In de video zie je niet alleen een pak kleine carnavalsgroepen in de stoet maar ook muziekkorpsen, majoretten en zelfs ruiters gingen mee in de ‘cortège’. Legendarische groepen als de Raar Charels, Dei Van Sinte Roukes en De Zavelkoppen passeren de revue. De cameraman neemt alles op aan de Beestenmarkt. Een fiere Prins Franske groet vanuit een jeep het publiek. “Het was echt slecht weer die zondagnamiddag,” herinnert Franske zich. “Zondagochtend scheen de zon en dacht ik ‘Ons leevevraa is met de zotten’ maar tegen de middag regende het en dat werd alleen maar erger. Die namiddag stond er ondanks het hondenweer toch een pak volk langs het parcours. Regen hield de Hallenaren toen niet thuis. Ik werd rondgereden in een open jeep van Toyota Servais. Chauffeur Alain zei nog dat het dak beter gesloten werd, maar ik weigerde. Als de mensen in de regen moesten staan, dan vond ik dat ik ook de regen moest trotseren. We werden dus allebei kletsnat.” (lacht)

Het Halse carnaval barstte in die periode stilaan uit zijn voegen. “Halattraction bestempelde die jaren zeventig nadien als de gouden jaren van het Halse carnaval. Dat begon met de verkiezing van Prins Boeing in 1975. Hij mobiliseerde heel wat verenigingen voor zijn verkiezing en zo kreeg de jeugd goesting om mee te doen. Het feest ontplofte in die jaren. In 1977 gingen er maar liefst 37 Halse groepen mee. Ik denk zelfs dat er dat jaar op een uitzondering na geen groepen van buiten Halle mee moesten gaan. Vroeger moest dat wel om een echte stoet te hebben. Onze groepen haalden wel nog niet het niveau van de topgroepen nu. Zelfs met één stuk van hun char vandaag zouden De Mannen van de Met of De Gebeure in die jaren het carnaval gewonnen hebben.”

De aanzet tot de prachtige chars die enkele jaren later door de straten reden werd toen wel al gegeven. “Dei van Sinte Roukes experimenteerden al met polyester”, aldus Franske. “Dat jaar lieten ze Halle al zien wat voor schoons er met polyester gemaakt kon worden en trokken ze als ‘peipels’ (vlinders, nvdr.) door de straten. Kunstenaar Rik Hannon uit Essenbeek leerde nadien de andere groepen ook hoe ze met polyester aan de slag konden en zo was het spel definitief vertrokken.”

Franske was de eerste Prins Carnaval Halle van Groot-Halle, na de fusie van Halle, Buizingen en Lembeek een jaar eerder. “Ik heb er toen voor geijverd om op zaterdagochtend ook vanuit Lembeek en Buizingen naar Halle te trekken in een stoet”, legt Franske uit. “Ik vond het belangrijk om ook de nieuwe deelgemeenten bij het feest te betrekken. In Lembeek was dat niet eenvoudig. In die tijd was de Paasprocessie er heilig en Carnaval Halle was heiligschennis. Vandaag is dat helemaal anders maar eind jaren zeventig moesten beiden nog verzoend worden.”

Ik ijverde om een stoet vanuit de deelgemeenten naar Halle te laten trekken. In Lembeek was dat niet evident. In die tijd was de Paasprocessie daar heilig en Carnaval Halle was heiligschennis. Vandaag is dat helemaal anders, maar eind jaren zeventig moesten beiden nog verzoend worden Prins Franske

Franske was op het moment van zijn prinsenjaar cafébaas van de Sleutel op de Grote Markt. Krottenmaandag sloot toen al het feestweekend af. “Maar na de Krottenworp s’ avonds viel er toen weinig te beleven”, weet Franske. “Daarom vroegen én kregen we voor het eerst een afwijking op het sluitingsuur die maandagnacht en mochten we verder feesten. Ik heb mijn carnaval toen afgesloten in het café dat helemaal vol gelopen was. Die dinsdagochtend sloten we zelfs af met een geïmproviseerd ontbijt. Bij de bakkerij van Roland Lauwers tegenover mijn café werden net de pistolets geleverd en die ben ik gaan ophalen. Slager Herman Van de Velde trok naar zijn winkel en bracht hesp en kaas mee. Het was de perfecte afsluiter van drie dagen feest, al kon Roland die ochtend dus geen pistolets meer verkopen.” (lacht)