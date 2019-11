Uniek stukje Halse stripgeschiedenis wordt geveild in Parijs: Bieden kan vanaf 120.000 (!) euro Bart Kerckhoven

19 november 2019

17u47 1 Halle Bij veilinghuis Christie’s in Parijs gaat woensdag een bijzonder stukje Halse stripgeschiedenis onder de hamer. Een inkleurplaat uit 1935 van tekenaar Hergé die de chicorei van de Halse fabriek Pacha promootte, wordt er geveild. De inzetprijs? Maar liefst 120.000 euro. “Ik had nooit gedacht dat ik die plaat nog eens zou zien opduiken”, aldus Hergé-fan Yves Demanet.

Het was Yves Demanet die ontdekte dat op de veiling in Parijs de zeldzame originele tekening van Hergé te koop werd aangeboden. “Ik wist dat die tekening bestond”, aldus Demanet, die ook gepassioneerd is door de Halse geschiedenis. “Ik vermoed dat ze jarenlang bewaard werd in het archief van Pacha. Ik hoopte ooit zelfs om de tekening terug te vinden in dat archief maar uiteindelijk was de plaat toen al verdwenen. Hergé heeft destijds de tekening gesigneerd rechts onderaan, maar in de jaren zeventig werd ze volgens Christie’s door hem nog eens gesigneerd aan de achterzijde. Waarschijnlijk gebeurde dat nadat iemand ze uit het archief gehaald. Waarom hij de plaat nog eens signeerde weet ik niet. Misschien staat er wel nog een extra boodschap op de achterzijde.”

Chicoreifabrikant Pacha aan de Jean Jacminstraat was meer dan een eeuw lang een begrip in Halle en zelfs één van de belangrijkste werkgevers van de stad. De fabriek werd opgericht in 1825 en sloot de deuren in 1992. Op het hoogtepunt werd in heel het land chicorei van Pacha geserveerd en de directie investeerde zelfs in het begin van vorige eeuw al heel wat in publiciteit. Zo werd in 1935 dus die inkleurplaat uitgedeeld aan de kinderen.

‘Eens gedronken, steeds geschonken’

Kuifje-tekenaar Hergé had toen al een kenmerkende stijl, maar was amper gekend bij het grote publiek. Hij beeldt er een pasja af die verschillende drankjes aangeboden krijgt maar de man duwt ze telkens met veel misbaar weg. Pas wanneer hij een kop aangeboden krijgt met chicorei van Pacha is hij tevreden. ‘Eens gedronken, steeds geschonken’ is de slogan waarmee het verhaaltje afgesloten wordt. Die slagzin zou trouwens jaren meegaan en prijkte ook op de gevel van Pacha. Hergé zette alles op papier in Chinese inkt in het midden van de jaren dertig en de personages die hij toen tekende keerden zelfs in latere Kuifje-albums terug. Wellicht verklaart dat ook de hoge inzetprijs van 120.000 euro.

Tienvoud van vroeger

“Ik ben zelf een stripliefhebber met een mooie collectie”, zegt Yves Demanet. “Ik zag destijds al strippagina’s voor meer dan 500.000 Belgische franken verkocht worden en de voorbije jaren zijn de bedragen alleen maar gestegen. Nu zit je dus al aan het tienvoudige. Een gewone verzamelaar kan daar niet in mee gaan. Hergé is nu eenmaal een bekende striptekenaar. Ik ben al blij dat ik die plaat eindelijk nog eens heb kunnen bekijken. Het is leuk om te weten dat zo een uniek stukje Halse stripgeschiedenis toch bewaard is gebleven.”