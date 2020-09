Uitgesteld carnaval is ook in Halle mogelijkheid Bart Kerckhoven

17 september 2020

12u19 3 Halle Carnaval Aalst wordt uitgesteld in afwachting van een vaccin tegen het coronavirus. In Halle wordt pas eind dit jaar de knoop doorgehakt, maar een uitstel wordt zeker niet uitgesloten.

Een uitgesteld carnaval is een piste waar in Halle ook rekening mee gehouden wordt. Dat liet voorzitter Jos Appelmans van organisator Halattraction zich zondag ook al ontvallen op Blikskes & Bubbels, het eerste evenement dat de vereniging organiseerde sinds carnaval half maart geannuleerd werd door de uitbraak van het coronavirus. “We nemen pas eind dit jaar een beslissing over Carnaval Halle 2021”, vertelde Appelmans. “We kunnen ons dat veroorloven omdat onze groepen al hun praalwagens en kostuums al klaar hebben nadat carnaval zo kort voor het evenement werd geannuleerd. We kunnen dus snel schakelen. Alle voorbereidingen waren getroffen in maart en dus kunnen we op dat draaiboek terugvallen.”

Dat een vaccin pas in maart beschikbaar zou zijn, hoeft niet meteen tot een tweede carnavalloos jaar in Halle te leiden. “We hoeven niet per se aan die datum in maart vast te houden en kunnen gerust later carnaval vieren. Maar het is voor ons veel te vroeg om daar nu al beslissingen in te nemen. Eind dit jaar is er overleg met het stadsbestuur en hakken we knopen door.”