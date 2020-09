Uitblinker Patias bezorgt Halle-Gooik drie seconden voor tijd de zege tegen Charleroi Erik Vandeweyer

12 september 2020

01u01 0 Halle In een goede eerste helft kon Halle-Gooik een kloof slaan, maar na de rust kon Charleroi het evenwicht herstellen. De topper leek op een 2-2 gelijkspel af te stevenen, maar drie seconden voor tijd scoorde uitblinker Alessandro Patias de winnende treffer. De ontlading was groot bij de thuisploeg.

Vanaf de eerste minuut was duidelijk dat Halle-Gooik uit was op sportieve revanche na de gemiste titel vorig seizoen. De ploeg eiste de bal op en legde de tegenstander een hoog tempo op. Alessandro Patias was één van de uitblinkers die een bepalend aandeel had in de openingsfase. “We speelden inderdaad meteen goed. De combinaties liepen vlot en er kwamen behoorlijk wat kansen. Enkel de afwerking liet het aanvankelijk afweten. Charleroi plooide terug, maar speelde wel goed georganiseerd. We kregen het niet op een presenteerblad aangereikt. Halverwege de eerste helft kon Grello dan toch Lazarevic bedienen die de score opende. De ban was gebroken. Drie minuten later mocht ik zelf de 2-0 binnentikken. Andermaal was Grello de aangever. De 2-0 voorsprong bij de rust was comfortabel, maar zeker nog niet geruststellend.”

Aangename topper

Na de rust probeerden de Carolo’s het spel te verleggen. Waar de thuisploeg de combinatie bleef opzoeken, kozen de Henegouwers eerder voor de individuele actie. Balverlies van Diogo werd echter afgestraft en Canaris lukte de aansluitingstreffer tegen zijn ex-club. Meteen werd het een open en aangename topper. Beide ploegen kregen kansen. Cristiano stuitte Ghislandi foutief en Chaibai lukte van op de stip de gelijkmaker. Halle-Gooik kwam in foutenlast. Cristiano stopte een tienmeter.

Gouden treffer

Drie seconden voor tijd lukte Alessandro Patias alsnog de gouden treffer. “Het was een zeer belangrijk doelpunt. De voorbije twee toppers moesten we het onderspit delven tegen Charleroi. Nu hebben we sportief geantwoord. In feite had het nooit zo spannend mogen worden. We kregen voldoende kansen in de match om de klus vroeger te klaren. Anderzijds hebben we nooit het hoofd laten hangen.”

Doelpunten

Doelpunten: 13’ Lazarevic (1-0), 15’ Patias (2-0). 28’ Canaris (2-1), 34’ Chaibai (2-2), 40’ Patias (3-2).