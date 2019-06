Uitbaters Streekproductencentrum zijn boos: “Kleinhandelaars worden dupe van de grootmachten in retail” Bart Kerckhoven

07 juni 2019

12u42 10 Halle Zaakvoerders Johnny Sterck en Ursula Moons van het Streekproductencentrum zijn boos. Ze merken dat het steeds moeilijker wordt om onder andere Oude Geuze en Oude Kriek in hun rekken te krijgen omdat de grote supermarkten en de export prioriteit krijgen bij verschillende brouwerijen.

Het Streekproductencentrum is al jaren gevestigd in de Poststraat maar merkt dat de populariteit van de streekproducten stilaan forse nadelen met zich meebrengt. “De kleinhandelaar is weer eens de dupe van de grootmachten in de retail”, klinkt het bij het koppel. “Nu de echte Oude Geuze en Oude Kriek terug geliefd is en gegeerd is door de consument, wordt het steeds moeilijker om er in onze rekken te krijgen. Dat was jaren geleden ooit anders. Twintig jaar geleden waren de brouwers gelukkig en blij dat wij als kleine handelaar hun bier wilden verkopen, wij geloofden er toen al in dat de consument naar het authentieke zou terug grijpen.”

Intussen is er een nieuwe trend opgedoken waarbij speciaalbieren steeds exclusiever verkocht worden. “Nu zijn we zover dat onze inspanningen gaan lonen en gaan de brouwerijen hun exclusieve bieren enkel verkopen aan grote supermarkten en of exporteren naar het buitenland”, aldus Johnny en Ursula. “Een kleine kanttekening, niet alle brouwers passen deze strategie toe! Gelukkig zijn er bij die onze inspanningen appreciëren.” Namen noemen doen de uitbaters van het Streekproductencentrum niet omdat het koppel die grote spelers geen extra publiciteit wil gunnen.

Maar een waarschuwing sturen ze wel de wereld in: “Als dit zo verder gaat kopen we binnenkort nog enkel in een grootwarenhuis en op het internet”, aldus Johnny en Ursula. “De oproep is aan Jan met de pet, koop uw speciaalbieren bij de kleinhandel. Zo heb je de garantie dat binnen twintig jaar ons bier nog steeds van ons is. Van ons krijg je alvast eeuwige dankbaarheid en een gratis glimlach zonder meer erbij.”