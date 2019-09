Uitbaters schreeuwen om BTW-verlaging: “Op café gaan moet betaalbaar blijven” Bart Kerckhoven

27 september 2019

17u29 62 Halle Uit nieuwe statistieken blijkt dat elke dag in Vlaanderen twee cafés de deuren sluiten. Daarom pleiten de Halse cafébazen Bruno Vandierendonck en Bram Boon voor een BTW-verlaging op non-alcoholische dranken. “De mensen gaan nog steeds graag op café maar het moet betaalbaar blijven”, aldus Bruno en Bram.

Het nieuws dat er het voorbije jaar alweer een pak cafés de deuren sloten, verbaast Bruno Vandierendonck en Bram Boon niet. Bruno tapt pinten in café Vaantjesboer en heeft twintig jaar op de teller als cafébaas. Bram bedient zijn klanten in Kaffee de Sleutel op de Grote Markt. “De prijzen in Halle zijn wellicht bij de laagste die je in Vlaamse steden kan vinden. Een pint kost 2 euro, een Duvel 3,5 euro”, aldus Bram.

Voor een Duvel moet ik volgens mijn boekhouder tot 5 euro vragen. Maar dat wil ik de klant niet doen betalen. Die blijft weg als je zo’n prijzen vraagt. Zo worden de marges wel klein en haken natuurlijk heel wat horecamensen af. Cafébaas Bruno Vandierendonck

Bruno valt meteen in. “Voor die Duvel zou ik volgens mijn boekhouder tot 5 euro moeten vragen”, zegt hij. “Maar dat wil ik de klant niet aandoen. Die blijft weg als je zo’n prijzen vraagt. Zo worden de marges wel klein en haken natuurlijk heel wat horecamensen af.”

Luxeproduct

De oplossing volgens de Halse cafébazen zou alvast een verlaging van het BTW-tarief kunnen zijn. “Dat we 21 procent betalen voor alcohol kan ik aannemen”, zegt Bruno. “Dat wil ik gerust beschouwen als een luxeproduct. Maar dat geldt helemaal niet voor frisdranken, koffie en water. Mocht de BTW op die dranken naar 6 procent zakken dan geeft dat cafébazen meer marge om hun andere dranken betaalbaar te houden. Er wordt nu al zo lang over gepraat. Het is tijd dat de overheid eindelijk kiest voor die BTW-verlaging. Op café gaan op zich is trouwens ook geen luxemoment meer. Dat tarief van 21 procent is dus overdreven.”

We dragen ook ons steentje bij tot het sociaal leven. Als de overheid ons met een BTW-verlaging tegemoet zou komen dan komt dat dus ook de maatschappij ten goede. Cafébaas Bram Boon

Twee vuren

Het rookverbod en de toegenomen alcoholcontroles kan de cafés dan wel al klanten gekost hebben, Bruno vindt alvast niet dat de achteruitgang daaraan te wijten is. “Mensen gaan nog graag op café,” zegt hij. “De terrasjes zitten hier bij mooi weer bomvol. Maar er spelen andere zaken mee. Behalve die kleine marges heeft ook de invoering van de euro destijds alles veel duurder gemaakt. Grote brouwers bepalen de prijzen en als cafébaas zit je tussen twee vuren. Ik schrik intussen enorm van de reacties van sommige mensen. Die denken dat we slapend rijk worden maar dat is helemaal niet waar. We betalen heel wat belastingen en moeten met zoveel rekening houden. Daarom hebben we ons een tijd geleden ook tegen de inrichting van pop-up in de stad verzet waarvan de organisatoren zonder verplichtingen hun ding konden doen.”

Volgens het duo mogen de mensen vooral niet vergeten dat een café behalve een commerciële zaak ook nog een sociaal karakter heeft. “De mensen ontmoeten elkaar op café”, zegt Bram. “We organiseren als cafébaas heel wat activiteiten. Als het hier Carnaval Halle is dan tappen wij de pinten en amuseert iedereen zich. Tijdens het WK Voetbal betalen wij de grote schermen en ook de personeelskost wanneer iedereen afzakt naar het centrum. We dragen ook ons steentje bij tot het sociaal leven. Als de overheid ons met een BTW-verlaging tegemoet zou komen dan komt dat dus ook de maatschappij ten goede.”