Udo schreef mee aan nieuwe single van Nina Butera (15): “Onder de indruk van haar talent” Bart Kerckhoven

05 november 2019

06u41 0 Halle Nina Butera (15) uit Sint-Pieters-Leeuw heeft een nieuwe single uit en mag rekenen op de steun van Udo. De zanger schreef mee aan ‘Draai de liefde terug’. “Ze is een echt talent”, zegt Udo. “Dit nummer is op haar lijf geschreven.” Voor Nina gaat het intussen wel hard want een live-optreden op Radio 2 werd intussen al meer dan 120.000 keer bekeken.

Nina Butera is nog steeds amper vijftien jaar maar stilaan kent heel Vlaanderen haar. Eind mei werd ‘Terug Bij Mij’ uitgebracht, een eerbetoon aan Paul Severs die in april overleed. Zoon Christophe Severs werkte intussen als producer al een paar jaar samen met Nina en kon zich geen betere zangeres indenken om dat nummer in te zingen. Een half jaar later is er met ‘Draai de liefde terug’ een nieuw nummer waarmee Nina wil bevestigen. Dit keer schreven zanger Udo, Yannic Fonderie en Loren Geerts mee aan de single. “Udo en ik wilden al lang eens samenwerken”, zegt Christophe. “Uiteindelijk bleek dit nummer al een tijdje klaar te liggen. Het was voor negentig procent af. We hebben er onze eigen ‘touch’ aan gegeven. Het is opnieuw een popnummer geworden met een leuke beat. Nina zorgt er voor dat het liedje er echt uit springt.”

Ze is een echt talent met een prachtige stem. Dit nummer heeft alles om een hit te worden en zeker zoals zij het brengt. Ik ben onder de indruk. Zanger Udo

Udo zakte maandagavond af naar de voorstelling van de single in café Den Herberg in Buizingen kwam. Hij stak zijn bewondering voor Nina Butera niet weg. “Ze is een echt talent met een prachtige stem”, vertelt Udo. “Dit nummer heeft alles om een hit te worden en zeker zoals zij het brengt. Ik ben onder de indruk. Het is ook een genre in de Vlaamse muziek dat je amper hoort. ‘Draai de liefde terug’ is fris en op haar lijf geschreven.”

Nina hoopt zelf natuurlijk ook dat het liedje opnieuw opgepikt wordt door nationale zenders. “Het is de voorbije maanden al erg druk geweest maar het is leuk. Vorige week zong ik op Radio 2 nog ‘Vaarwel en tot weerziens’ van Paul Severs als hommage. Dat was spannend want ik wilde het goed doen en dat was dan nog eens live te horen op de radio en te zien op televisie. Maar ik heb nadien mooie reacties gekregen. Met dit nieuwe nummer hoop ik opnieuw veel mensen aan te spreken.”

Steun op school

Haar carrière combineert ze natuurlijk nog met de school. Ze zit in het vierde jaar Humane Wetenschappen op het GO! Atheneum. “Elke avond en in het weekend zing ik”, vertelt ze. “Maar ik wil daarom zeker de studies niet verwaarlozen. Op school steunen ze me ook wel en weten ze dat ik vaak weg van huis ben. Maar ik werk hard voor mijn carrière en doe hetzelfde op school. Ik heb wel enkel nog voor die twee dingen tijd maar ik vind dat prima zo.” De nieuwe single is binnenkort verkrijgbaar via onder andere iTunes en kan al op Spotify beluisterd worden. Een nieuwe clip wordt dinsdag gelanceerd op Youtube.