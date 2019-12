Exclusief voor abonnees Twintig jaar geleden schonk Mathilde haar bruidsboeket aan Onze-Lieve-Vrouw van Halle: “Bezoekers vragen nog steeds waar ze dat boeket kunnen vinden” Bart Kerckhoven

06 december 2019

12u14 5 Halle Koning Filip en Koningin Mathilde zijn deze week twintig jaar getrouwd. Mathilde schonk nadien haar bruidsboeket aan de Onze-Lieve-Vrouw van Halle. Dagenlang verdrumden zich honderden bezoekers voor het boeket in de Sint-Martinusbasiliek. Mensen boden geld om toch maar een bloemetje te bemachtigen. “Bezoekers vragen vandaag nog steeds waar ze het boeket kunnen vinden”, zegt deken Raymond Decoster.

Zaterdag 4 december 1999. Terwijl het land zich in de ban is van het royalty-evenement van het jaar gaat de telefoon over in de dekenij in Halle. Deken Raymond Decoster krijgt het Koninklijk Paleis aan de lijn. Of een chauffeur mag langskomen met het bruidsboeket van Mathilde? Deken Decoster dacht eerst nog dat er om een gewoon boeket ging. Tot een chauffeur van het Hof na de plechtigheid komt aandraven met het indrukwekkend boeket dat Prinses Mathilde eerder die dag droeg .”Stel je voor dat prinses Mathilde binnen enkele jaren echt koningin wordt. Dan hebben wij toch een waardevol souvenir”, laat Decoster optekenen twintig jaar geleden optekenen.

