Tweehonderd gezinnen rekenen op voedselpakket van Open Armen Bart Kerckhoven

25 september 2020

10u33 0 Halle Tweehonderd gezinnen kunnen vanaf vandaag een voedselpakket ophalen bij de vzw Open Armen. Het stadsbestuur betaalt een deel van de kosten om in deze coronatijden voor de tweede keer een grote voedselbedeling te organiseren.

De maand september is voor heel wat mensen een dure maand omdat er schoolmateriaal wordt aangekocht, een abonnement voor het openbaar vervoer nodig is en het lidgeld voor heel wat hobby’s betaald moet worden. “Een gratis voedselpakket met basisproducten en verse groenten kan kwetsbare gezinnen helpen om die dure maand september te overbruggen”, aldus de stad. Vzw Open Armen heeft daarom ongeveer tweehonderd voedselpakketten samengesteld met financiële steun van de stad Halle en serviceclub Ronde Tafel 17. Vanaf vandaag worden de pakketten afgehaald. Er zijn een aantal extra pakketten voorzien voor gezinnen die niet bekend zijn bij het OCMW of andere organisaties. Wie een pakket nodig heeft kan in alle discretie contact opnemen met de vzw Open Armen op het nummer 0493/40.58.72.