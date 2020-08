Twee personen gewond nadat combi op weg naar interventie betrokken raakt bij ongeval en kantelt Tom Vierendeels

11 augustus 2020

02u47 84

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Halle Bij het ongeval met een combi van de politiezone Zennevallei zijn twee lichtgewonden gevallen. Dat laat politiezone Pajottenland, dat de vaststellingen van het ongeval deed, weten. De twee agenten, die op weg waren naar een dringende interventie, en de bestuurder van de andere wagen bleven ongedeerd.

Het ongeval gebeurde maandagavond rond 23.30 uur op het kruispunt van de Alsembergsesteenweg met de Octave de Kerchove d’Exaerdestraat in Buizingen. De agenten reden op de steenweg en kwamen uit de richting van Huizingen. Ze waren met het dienstvoertuig op weg naar een interventie, maar wat die inhield is niet duidelijk. Op het kruispunt zelf werden ze in de flank aangereden door een Volkswagen Golf. De combi kantelde hierdoor. Iedereen kon snel uit de betrokken voertuigen raken, maar twee passagiers van de Golf werden lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Een ploeg van de lokale politiezone Pajottenland kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Of de politiewagen prioritair reed en of één van de twee bestuurders door een rood verkeerslicht reed, wordt verder onderzocht. Na het takelen van de wagens en nadat de brandweerzone Vlaams-Brabant West het wegdek reinigde, kon het kruispunt rond 1.30 uur opnieuw opengesteld worden.