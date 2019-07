Twee mirakelschilderijen keren terug naar Sint-Martinusbasiliek: Vier laatste werken wachten op restauratie Bart Kerckhoven

12 juli 2019

Twee mirakelschilderijen zijn teruggekeerd naar de Sint-Martinusbasiliek in Halle. Leerling Veerle Vanderspikken van de restauratieafdeling van de Academie van Antwerpen leverde een huzarenwerk af en werkte een jaar lang aan elk schilderij om de bijzondere werken opnieuw in hun glorie te laten schitteren. Eén werkt stelt de vlucht voor van een Franse edelman uit zijn gevangenis. Het tweede schilderij stelt een mirakel voor waarbij een verdronken kind terug tot leven wordt gebracht. In april vorig jaar kregen vijftien gerestaureerde mirakelschilderijen al een definitieve plaats in de torenruimte van de basiliek. De organisatie Pro Arte Hallensis zoekt al meer dan twintig jaar naar sponsors voor de restauratie van de eeuwenoude mirakelschilderijen. Vandaag moeten er nog vier werken gerestaureerd worden en twee daar van zijn nu ook al verhuisd naar de Academie van Antwerpen.