Twee joggingevenementen in Halle en Beersel afgelast door coronacrisis

26 maart 2020

Twee vaste waarden op de joggingkalender sneuvelen dit voorjaar door de coronacrisis. De negenendertigste Hyacintenjogging in en rond het Hallerbos die gepland was op zaterdag 25 april wordt geschrapt. “De gezondheid van de lopers en de samenleving in zijn geheel krijgen absolute voorrang”, laat organisator Olympic Essenbeek Halle weten. “We hopen dat alle lopers, ondanks de strenge maatregelen, toch kunnen blijven lopen om hun gezondheid en immuniteit op peil te houden.” Ook de Zenneloop, een organisatie van de Beerselse Vrije Lopers die gepland stond op zondag 3 mei, is geannuleerd om dezelfde redenen.