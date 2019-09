Twee gewonden bij poging tot ‘suicide by cop’: man wil zich in stadscentrum laten doodschieten door agenten Tom Vierendeels

30 september 2019

16u07 23 Halle Ploegen van de lokale politiezone Zennevallei raakten in het centrum van Halle betrokken bij een ‘suicide by cop’. Een man dreigde ermee zichzelf iets aan te doen, maar keerde zich uiteindelijk tegen de politie in de hoop zijn dood uit te lokken. De man zelf en een inspecteur raakten gewond, maar niemand liet het leven.

De politie werd vorige week donderdag opgeroepen voor een man die ermee dreigde zichzelf in het centrum van Halle van het leven te beroven. “Een ziekenwagen kwam ter plaatse, maar de hulpverleners vroegen onze bijstand omdat de situatie te gevaarlijk was”, luidt het in een persbericht van de politie. “Bij aankomst van de inspecteurs bleek de man in het bezit te zijn van een scherp mes. Hij dreigde er meermaals mee zichzelf te zullen doden.”

Zwaar onder invloed van alcohol

Verschillende inwoners van het stadscentrum kregen te horen dat ze binnen moesten blijven en ramen en deuren gesloten moesten houden. “Hij bedreigde onze inspecteurs en probeerde zo meermaals zijn dood uit te lokken”, gaat het verder. “Gelukkig konden de inspecteurs op hem inpraten om hem vervolgens met geweld te overmeesteren. Hierbij raakten zowel de man zelf als een inspecteur gewond. De man werd naar het ziekenhuis gebracht en bleek zwaar onder invloed van alcohol te zijn. Het liep gezien de omstandigheden goed af, maar het had zeker erger kunnen zijn.”

De politiezone vestigt de aandacht op de zelfdodingen. “In onze zone kwamen we dit jaar al vier keer tussenbeide bij zelfmoordpogingen en even veel keer voor effectieve zelfdodingen”, luidt het. “Vorig jaar stelden we acht pogingen vast en in één geval kwam alle hulp te laat. In Vlaanderen ging het in 2016 om 1.057 zelfdodingen, omgerekend zo’n drie per dag. Het is bij mannen de tweede belangrijkste doodsoorzaak, bij vrouwen de derde.”

Zelfmoordgedachten of ken je iemand met zelfmoordgedachten? Bel de zelfmoordlijn op het nummer 1813 en praat erover. Bij de Zelfmoordlijn1813 staat er altijd iemand klaar. Elk gesprek is anoniem en gratis. Alle informatie is terug te vinden op de website www.zelfmoord1813.be.