Twee gevaarlijke kruispunten op Halse gewestweg, maar werken aan kanaal hebben nu voorrang Bart Kerckhoven

12 december 2019

15u26 3 Halle Op de Auguste Demaeghtlaan in Halle gebeuren nog steeds te veel ongevallen. Twee kruispunten op de gewestweg staan zelfs op het lijstje zwarte punten van de Vlaamse overheid. Maar pas wanneer de bruggen over het Kanaal Brussel-Charleroi gebouwd zijn zal er iets aangepast kunnen worden.

De Vlaamse overheid gebruikt informatie van recentere metingen om het lijstje met zwarte punten op te stellen. Ongevallen met zwakke weggebruikers wegen voortaan zwaarder door en zo staan nu twee kruispunten op de Auguste Demaeghtlaan in dat lijstje. De rotonde van het Bevrijdingsplein is er één van. Dat is op zich vreemd omdat de rotonde zeventien jaar geleden werd aangelegd net om zware ongevallen te voorkomen, nadat er verschillende dodelijke verkeersslachtoffers vielen. Ondanks gescheiden fietspaden en een ruime rotonde gebeuren er dus nog steeds ongelukken.

Dodelijk ongeval

Ook het kruispunt van de Auguste Demaeghtlaan met de Ninoofsesteenweg en de Lenniksesteenweg werd opgenomen. Daarvan vonden we de ongevallencijfers terug tussen 2015 en 2017. Die tijdspanne is de basis voor de oplijsting van zwarte punten. Op dat kruispunt gebeurden er twaalf ongevallen, waarvan vijf met fietsers. Bij die ongelukken vielen één zwaargewonde en tien lichtgewonden. Jammer genoeg viel er ook een dodelijk slachtoffer te betreuren. Officieel klinkt het dat de Vlaamse overheid op die plaatsen de situatie zal opvolgen en analyseren.

Volgens schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen) hoeven we dus niet meteen aanpassingen te verwachten. “We zitten jaarlijks drie tot vier keer samen met het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer en daar hameren we steeds op die gevaarlijke situaties”, zegt Vandenbroecke. “Door het belang van de Auguste Demaeghtlaan voor de omleidingen tijdens de werken aan het Kanaal Brussel-Charleroi hoeven we in die tijdspanne jammer genoeg niet te verwachten dat er dan al iets ten gronde zal veranderen. Maar met de bewustwording dat deze plekken echt veiliger moeten worden is al een eerste horde genomen. We hopen dan ook dat na voltooiing van de bruggen hier werk kan van gemaakt worden, maar de timing en de prioriteiten die AWV hanteert daar hebben wij uiteraard geen vat op.”