Twaalf transmigranten aangetroffen in koelwagen in distributiecentrum Colruyt Group Bart Kerckhoven

10 januari 2020

08u50

Bron: Belga 41 Halle In de Zinkstraat in Halle zijn vrijdagochtend twaalf transmigranten aangetroffen die verstopt zaten in een koelwagen. Dat meldt de lokale politie. Ze werden ontdekt tussen een lading mandarijnen op het distributiecentrum van Colruyt Group.

Het gaat om twaalf volwassen mannen, die allemaal zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie verkeren ze wel in goede gezondheid. Over de juiste omstandigheden waarin ze aangetroffen werden, kan de politie voorlopig geen commentaar kwijt. Naar verluidt werden de verstekelingen ontdekt in een vrachtwagen die geladen was met mandarijen. Die lading was bestemd voor het distributiecentrum van Colruyt Group in de Zinkstraat in Halle. Omdat ze in een koelwagen verstopt zaten werd gevreesd voor hun gezondheid en daarom werden verschillende ziekenwagens maar ook de MUG van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria opgeroepen. De mensen worden nu verhoord door de politie om meer te weten te komen over hun reis.

