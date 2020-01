Twaalf Koerden ontdekt tussen lading clementines op distributiecentrum Dassenveld Bart Kerckhoven

10 januari 2020

08u50

Bron: Belga 55 Halle Op het distributiecentrum van Colruyt Group in Halle zijn vrijdagochtend twaalf Koerden ontdekt in een koelvrachtwagen geladen met fruit. De Spaanse chauffeur hoorde bij zijn aankomst geluiden in de laadruimte. Vier jaar geleden werden in exact dezelfde omstandigheden al eens negentien verstekelingen ontdekt.

De vrachtwagen waar in de mannen zich verstopt hadden arriveerde vrijdagochtend omstreeks 6.30 uur op het distributiecentrum Dassenveld van Colruyt Group. De chauffeur was de dag voordien vertrokken in Spanje met een lading clementines. Het gaat om een leverancier van Colruyt Group. “De man parkeerde de vrachtwagen op een wachtstrook in ons centrum aan de Zinkstraat”, legt woordvoerster Silja De Cock van Colruyt Group uit. “Toen hij zijn documenten in orde bracht waren er plots geluiden te horen in de laadruimte. Volgens de procedure werden dan de hulpdiensten en de politie meteen verwittigd.”

Koerden

Wat later werd de laadruimte geopend en werden twaalf mannen ontdekt. “Het zou gaan om Koerden”, zegt woordvoerder Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis voor een medische controle.” Nadien werden ze verhoord en er wordt ook geprobeerd om de mensen te identificeren. Waar de transmigranten juist aan boord klommen is onduidelijk. De Spaanse chauffeur verklaart wel dat hij in het Franse Reims zijn vrachtwagen aan de kant zette om te rusten. Vermoedelijk verstopten de mannen zich dan in de laadruimte. Waar ze naartoe wilden is wel nog onduidelijk. De Dienst Vreemdelingenzaken zal later beslissen over hun lot.

Rustig verlopen

De mannen verstopten zich in een koelwagen maar onderkoeld geraakten ze gelukkig niet. “Omdat de man fruit vervoerde was het in die vrachtwagen 12 graden”, legt woordvoerster Silja De Cock van Colruyt Group uit. “Het was dus zeker geen diepvriescompartiment. De mannen zagen er gezond uit volgens onze mensen. Het is ook allemaal heel rustig verlopen.”

Het is uitzonderlijk dat er transmigranten bij Colruyt Group ontdekt worden. In 2015 gebeurde dat een eerste keer in bijna gelijkaardige omstandigheden. Toen werden negentien verstekelingen ontdekt. Ook toen hadden de mannen zich verstopt tussen een lading clementies uit Spanje. De Syriërs, Irakezen en Iraniërs probeerden toen naar Calais te reizen om de oversteek naar Engeland te wagen. En ook toen had de chauffeur een rustpauze in Reims genomen.

