TUZQ versiert lelijkste hoekjes van het Albertpark: “Wacht tot alles in bloei staat. Dan gaan die cabines helemaal op in de natuur.” Bart Kerckhoven

13 januari 2020

14u51 0 Halle De twee lelijkste hoekjes van het Albertpark in Halle zijn zien er eindelijk wat beter uit. Al enkele jaren ontsieren twee massieve elektriciteitscabines aan beide kanten van het stadspark het stukje groen in de stad. Daarom besloot het stadsbestuur om de cabines wat op te fleuren met graffitikunst. TUZQ bleek de geknipte kunstenaar om er aan de slag te gaan. De jonge artiest spoot eerder al kunst in Sint-Pieters-Leeuw op enkele cabines.

“De mensen van de stad vroegen om een boommarter op één cabine te zetten”, legt TUZQ uit. “Voor mij maakt het allemaal niet uit. Ik heb intussen begrepen dat die boommarter wel belangrijk is voor Halle.” Het diertje is immers een verwijzing naar Plan Boommarter, een project van de stad en verschillende organisaties dat al jaren loopt en waarmee de groene plekjes van de natuur met elkaar verbonden worden door kleine ingrepen in het landschap.

Op de tweede cabine prijkt nu een uil. “Ik ben best tevreden over het resultaat”, zegt TUZQ. “Maar het is nog wat te vroeg om het echte effect te zien. Wacht maar tot alles in het park begint te bloeien. Dan gaan die cabines helemaal mee opgaan in de natuur.”

TUZQ was trouwens al eens aan de slag in Halle. De twee stieren die op de betonnen wand van perron 1 aan het station prijken is ook een tafereel van hem. Het nieuwe werk van TUZQ is maar een eerste ingreep van de stad langs de Zenne in Halle. De komende jaren moet er op de oevers een heel landschapspark ingericht worden zodat de loop van de rivier een echte groene long door Halle zal zijn.

