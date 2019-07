Tussen de marktkramers, naast de handelaars of aan het podium… De politie zoekt overal nieuwe inspecteurs Bart Kerckhoven

01 juli 2019

De politiezone Zennevallei is op zoek naar nieuwe inspecteurs en zet daarom een standje op tijdens verschillende evenementen. Zo stonden politiemensen al op Leeuw Rinkt in Sint-Pieters-Leeuw, de Halse Braderie in Halle maar ook op de Kasteelfeesten in Beersel. Op 15 juli en 19 augustus wordt het tentje ook opgezet tijdens de Stroppenconcerten in Halle. Op die manier wil de zone de zogenaamde ‘Fast Track’ in de kijker zetten. “De selectieprocedure voor nieuwe politiemensen kan zes maanden tot een jaar duren”, zegt woordvoerster Anneleen Adang van de politiezone Zennevallei. “Maar er is nu een versnelde selectieprocedure die amper een paar weken duurt waardoor nieuwe mensen al in december aan hun opleiding kunnen beginnen. In onze zone zoeken we nog zes inspecteurs en dus vonden we het belangrijk om die nieuwe procedure zeker te promoten.” Een twintigtal geïnteresseerden zullen al zeker aanwezig zijn op een infodag op 24 augustus op het commissariaat en een tiental mensen willen zich zelfs inschrijven voor de selectieprocedure. Meer info over de procedure op de site van de politiezone Zennevallei.