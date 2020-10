Trio riskeert 14 maanden cel voor caféruzie Wouter Hertogs

05 oktober 2020

20u20 0 Halle Drie mannen die betrokken waren bij een vechtpartij op de Grote Markt in Halle riskeren 14 maanden cel. Een man werd daar toen ineengeslagen na een avond op café.

Op 3 juni 2018 waren het slachtoffer, C.A., zijn vriendin en zijn schoonbroer een avond op café gegaan. Omstreeks 01u30 werden ze aangesproken door twee mannen. Die hadden het al eerder aan de stok gehad met de vriendin van C.A. en wilden verhaal halen. C.A. zou geprobeerd hebben de twee op afstand te houden maar werd door hen tegen de grond geslagen en kreeg daar nog verschillende slagen en trappen te verwerken. Volgens de man en zijn schoonbroer krabbelde hij nadien recht, om meteen opnieuw te worden neergeslagen door een derde man.

“Die derde man, Y.L., werd geïdentificeerd door de schoonbroer”, sprak het parket. “De twee andere aanvallers doken later die avond op in een nachtwinkel en konden op basis van de bewakingsbeelden van die nachtwinkel geïdentificeerd worden als de broers G. en D.M.” Het parket vorderde 14 maanden cel tegen de drie mannen, die allemaal al eerder veroordeeld werden voor geweldfeiten. De broers lieten verstek gaan terwijl de advocaat van Y.L. de vrijspraak pleitte. “De verklaringen van het slachtoffer en van zijn schoonbroer gaan alle kanten uit”, klonk het. “Ze spreken zichzelf tegen en spreken elkaar tegen als het over de betrokkenheid van mijn cliënt gaat.” Uitspraak op 9 november.