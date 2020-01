Treinverkeer spoorlijn 96 onderbroken door kortsluiting in Lembeek Bart Kerckhoven

22 januari 2020

11u40 150

Het treinverkeer op de spoorlijn 96 tussen Halle en ’s Gravenbrakel ligt momenteel stil door een probleem met de bovenleiding in Lembeek. Omstreeks 10.30 uur knakte een leiding en dat veroorzaakte een kortsluiting. Een ploeg van de brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam ter plaatse net als de politie maar brand was er uiteindelijk niet. Spoorwegbeheerder Infrabel stuurde mensen ter plaatse om alles te herstellen. Wanneer het treinverkeer kan hervat worden is nog niet geweten.