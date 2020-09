Treepack maakt in Halle een van grootste muurschilderingen van Europa Bart Kerckhoven

18 september 2020

13u33 9 Halle Kunstenaars van kunstorganisatie Treepack leven zich dit jaar uit op een tweeduizend vierkante meter grote bedrijfsmuur langs het Kanaal Brussel-Charleroi in Halle. Het werk wordt een van de grootste muurschilderingen in Europa. Treepack rekent voor de realisatie op de hulp van Halse kinderen.

Het graffitikunstwerk op de muur van golfkartonproducent Pacapime zal een van de grote blikvangers worden in het Zennepark dat zich zal uitstrekken van Lembeek tot Buizingen. Het schepencollege besliste om organisatie Treepack aan het werk te zetten. De uitdaging is groot want de artiesten zullen zo één van de grootste muurschilderingen van Europa maken. Het thema van het streetartwerk wordt ‘het betoverde bos’ en Treepack wil niet alleen van de muur een pareltje maken. Zo komt er een groenbuffer van planten, bloemen en bomen om de Zenne er nog meer in de verf te zetten.

De Halse kinderen krijgen zelfs de kans om mee te figureren in het werk. Iedereen tussen 6 en 12 jaar kan voor 5 oktober een recente foto doorsturen via een formulier op www.halle.be/streetart om zo dan later vereeuwigd te worden op de muur.