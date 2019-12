Transportbedrijf VPD schenkt budget voor eindejaarsgeschenken aan Brothers Of Solidarity Bart Kerckhoven

24 december 2019

Brothers Of Solidarity kreeg een mooie cheque van 1.500 euro van transportbedrijf VPD uit Lembeek. De vereniging helpt daklozen in Brussel door hen een maaltijd te bezorgen en stelt ook voedselpakketten samen voor gezinnen die het in de Zennevallei moeilijk hebben. “We steunen hen al maandelijks omdat we erg waarderen wat ze doen voor de maatschappij”, zegt zaakvoerder Dirk Van Peteghem van VPD. “Omdat we eens iets extra wilden doen beslisten we om dit jaar geen eindejaarsgeschenken te kopen voor onze klanten maar dat budget aan Brothers of Solidarity te schenken. We weten dat het geld goed besteed zal worden.” Van Peteghem arriveerde op de overhandiging van de cheque in een elektrische driewieler waarmee kleine vrachten in de hoofdstad geleverd worden. “Dat voertuig mogen ze deze zomer zelf ook eens uittesten”, gaf hij mee. “Misschien kan dat hun werk nog meer vergemakkelijken.”