Tot 36 maanden cel voor leden beruchte motorclub No Surrender die raid in Halle organiseerden Wouter Hertogs

22 juni 2020

13u14 0 Halle Tien leden van de beruchte motorclub No Surrender zijn veroordeeld tot celstraffen tussen 8 en 36 maanden voor een raid op het clubhuis van een rivaliserende motorbende uit Buizingen. Een man werd op het hoofd geslagen met een hamer, de benen van een ander slachtoffer werden verbrijzeld en anderen werden beschoten.

Motorclub No Surrender is berucht in heel Europa. Ze is een van oorsprong Nederlandse motorbende, die tot voor kort een afdeling in Zwevezele had. Die afdeling werd intussen opgedoekt en opgenomen in een andere motorclub. In januari kwam de club in het nieuws toen enkele leden gearresteerd werden. Eind 2018 had een voormalig lid een oog verloren bij een vergeldingsactie door zijn voormalige makkers. De man werd bewerkt met een bunsenbrander en levenloos achtergelaten in de buurt van Moeskroen.

Immortal MC

De reden van de actie? Het slachtoffer zou tegen een ander ‘chapter - of afdeling - zijn mond hebben opengetrokken over z’n ex-maats, wat uitdrukkelijk verboden is in het wereldje. Ook tegen andere clubs lieten ze zich opmerken. In april 2018 kwam het tot een hevige clash met de ondertussen opgedoekte motorbende Immortal MC in hun clublokaal te Buizingen. Een explosie van geweld zorgde voor grote schade bij de Immortals. Vier leden raakten gewond, waarvan twee heel ernstig. De daders verbrijzelden de benen van een van de slachtoffers, de andere kreeg een hamer op het hoofd. In het ziekenhuis bleek dat hij ook een schampschot had opgelopen.

Tegengestelde versies

Onderzoek leidde naar No Surrender, waarna tien betrokkenen werden vervolgd. Over wat de aanleiding was van het ongeziene geweld in Buizingen liepen de meningen uiteen. Volgens het parket lag de voedingsbodem van de raid in de overstap van enkele No Surrender-leden naar Immortal MC. Klopt niet, pleitte de verdediging enkele weken geleden. “Het was geen op voorhand afgesproken raid. Ze hebben daar anderhalf uur tot twee uur lang binnen gezeten en pinten gedronken. Het was een vriendschappelijk bezoek van de ene club aan de andere. Dat verliep goed, tot een ruzie is ontstaan. Een van de aanwezigen, we weten nog steeds niet wie, heeft dan een vuurwapen bovengehaald en geschoten, waarna iedereen in verwarring halsoverkop is vertrokken”, pleitten hun advocaten.

Strategie

De rechtbank weerlegde de versie van de verdediging. “Dat verhaal is ongeloofwaardig”, aldus de rechter. in het vonnis. “Dit was een duidelijk signaal dat je niet ongestraft de motorclub kan verlaten. Het klopt dat beklaagden eerst twee uur lang pinten hebben gedronken met de leden van Immortal MC, maar dat was een strategie. Ze wachtten tot het slachtoffer alleen overbleef met twee andere leden, waarvan er dan nog eentje stomdronken was. Daarenboven werden de kassa en een televisietoestel meegenomen én twee motorvesten van de andere motorclub.” De rechtbank veroordeelde een van hen tot een effectieve gevangenisstraf van 36 maanden. Vier anderen kregen straffen opgelegd gaande van 20 tot 30 maanden cel. De vijf overige motorrijder kregen 8 maanden cel, waarvan sommigen met een volledig of gedeeltelijk uitstel.