Tonnen zand en zomerse sfeer: Lembeek Beach start vrijdag met After Work Drink Bart Kerckhoven

07 augustus 2019

10u34 0 Halle Drie dagen lang wordt er vanaf vrijdag gefeest in de Halse deelgemeente Lembeek. Dan vindt op het Stationsplein opnieuw Lembeek Beach plaats. Sinds 2012 is het festival de ideale ‘summer break’ in een zomer vol activiteiten.

De vrijwilligers organiseren op vrijdag voor het eerst een After Work Drink. Vanaf 17 uur is iedereen er welkom en kan meteen ook het strand eens geïnspecteerd worden. Bij Lembeek Beach maken ze er namelijk een erezaak van om met tonnen zand een echte strandsfeer te creëren. Maar ook de dj’s zorgen daar later op de avond voor. Cypher, Leitmotiv en dj Squirre, maar ook Nina Black en Tomorrowland-dj Kenn Colt staan paraat om er al een eerste feestnacht van te maken.

Zaterdag vinden overdag de petanque- en beachvolleybaltornooien plaats en ’s avonds staan Mickey House, Seven of Jacks en Omdat Het Kan Soundsystem achter de mengtafel. Zondag is traditioneel de familiedag bij uitstek. Er zijn wandel- en mountainbiketochten, het clownsduo Pipo en Pipette komt langs en voor de kinderen is er een heuse zandkastelenwedstrijd. Op vrijdag en zaterdag is er ook nog het Lembeek Beach Resto waarvoor wel vooraf gereserveerd moet worden. Alle informatie is te vinden op de Facebookpagina van het evenement.