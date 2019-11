Toneelgroep Reinaart voert dit weekend een geestige komedie op Bart Kerckhoven

05 november 2019

Toneelgroep Reinaart uit Essenbeek is klaar voor de première van een nieuwe productie. Dit keer voeren de acteurs en actrices ‘Ghost Writer’ op in een regie van Edwin Vandermeeren. Het belooft alvast een ‘geestige’ komedie te worden. De opvoeringen vinden plaats op vrijdag 8 en zaterdag 9 november om 20 uur en op zondag 10 november om 15 uur. Plaatsen reserveren kan nog via toneelgroepreinaart@gmail.com of via 0477/73.18.47 tussen 19 uur en 20 uur. Toegangskaarten kosten 9 euro. Kinderen onder 12 jaar betalen 6 euro. De opvoeringen gaan door in de Sint-Jozefzaal in Essenbeek aan de Kasteelstraat 126 in Essenbeek