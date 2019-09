Toewijzingsbeleid sociale huisvesting wordt uitgebreid: huurders die al 20 jaar Hallenaar zijn, komen sneller in aanmerking Michiel Elinckx

11 september 2019

11u43 0 Halle Het toewijzingsbeleid voor een sociale woning wordt uitgebreid. Daardoor komen - na de geboren en getogen Hallenaars - ook kandidaat-huurders die al 20 jaar in de stad wonen, sneller in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Sinds 2012 hanteren Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Halle een identiek toewijzingsreglement voor het gebruik van een sociale huurwoning. Daarin wordt uitdrukkelijk voorrang gegeven aan mensen die al sinds hun geboorte in Halle wonen of ooit hun jeugd hebben doorgebracht.

Groen licht van gemeenteraad

Na enkele grondige evaluaties wordt het toewijzingsbeleid uitgebreid met twee nieuwe categorieën. Zo klimmen mensen die al twintig jaar in de stad wonen, sneller op de wachtlijsten naar boven. Ook nieuw is dat, in het geval er geen kandidaten meer uit Halle zijn, huurders die een binding hebben met de buurgemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw, in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in Halle. Heel concreet moeten ze in het recente verleden minstens drie jaar in één van de buurgemeenten hebben gewoond. Het vernieuwde toewijzingsbeleid werd reeds goedgekeurd door het lokaal woonoverleg en de Halse gemeenteraad. Later deze maand stemmen de Leeuwse en Beerselse gemeenteraad over de kwestie. Tot slot moet de bevoegde minister groen licht geven.

Meer over Halle

politiek

Beersel

Sint-Pieters-Leeuw

samenleving