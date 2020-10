Toernee Mondi’alle roept hulp in van Hallenaren: PET-planten en bloempotten zullen Wereldcafé sieren Bart Kerckhoven

12 oktober 2020

14u05 1 Halle Corona of niet: november is Wereldmaand in Halle en dus bereiden alle organisatoren hun activiteiten voor. De mensen van Toernee Mondi’alle roepen alvast iedereen op om zaterdag 17 oktober al mee te helpen met de aankleding van het Wereldcafé tijdens verschillende workshops.

De Oude Post wordt elke Wereldmaand omgetoverd tot een Wereldcafé en dat is ook dit jaar niet anders. De organisatoren van Toernee Mondi’alle staan dit keer in voor de aankleding en roepen onder het motto ‘iedereen kunstenaar’ de hulp in van de Hallenaren. Iedereen kan komende zaterdag deelnemen aan één van de vier workshops in de fuifzaal van jeugdcentrum De Kazerne en de Oude Post. Tussen 10 uur en 16 uur vinden de activiteiten plaats volgens de coronaregels. Zo kan je het café vergroenen door met zelf meegebrachte zaden, bloembollen, stekjes en planten aan de slag te gaan. Er wordt een workshop PET-planten georganiseerd waarbij PET-flessen omgetoverd worden tot planten. Met oude steigernetten wordt een nieuwe wereldkaart gemaakt en je kan bloempotten tekenen die op de ramen van het Wereldcafé zullen kleven. Inschrijvingen is wel verplicht en kan via info@toerneemondialle.be.

De mensen van Toernee Mondi’alle zijn intussen ook op zoek naar allerlei materialen. Via hun Facebookpagina roepen ze iedereen op voor het verzamelen van PET flessen, oude kussens, overschotten van stof en stekjes van kamerplaten en buitenplanten. Alle informatie is te vinden op hun Facebookpagina. Wie vragen heeft kan mailen naar info@toerneemondialle.be.