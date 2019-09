Toernee Invitee zoekt gezinnen die hongerige bezoekers mee aan tafel laten schuiven Bart Kerckhoven

26 september 2019

13u14 3 Halle Geen sociaal restaurant De Steunzool meer tijdens Toernee Mondi’alle op 30 november, maar wel een Tournee Invitee. De nieuwe ploeg is op zoek naar Hallenaren die tijdens het festival mensen laten tafelen in hun huis. Het concept werd woensdagavond voorgesteld in de woonkamer van burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) en zijn vrouw Martine Lemonnier.

Het restaurant De Steunzool ontving de voorbije jaren tijdens het stadsfestival Toernee Mondi’alle honderden hongerige bezoekers. Op een originele locatie werd eten uit de hele wereld geserveerd. Maar nu een nieuwe ploeg de fakkel overneemt, kwam er ook een nieuw concept uit de bus. “Toernee Mondi’alle wil opnieuw verbinden en dat thema zette ons aan het denken”, zegt Lothar De Kegel van Toernee Invitee. “Zo ontstond het idee om op zoek te gaan naar gastgezinnen die tijdens Toernee Mondi’alle mensen willen ontvangen die dan bij hen eten. Die gastgezinnen zoeken we in een straal van 1,5 kilometer rond het centrum zodat iedereen de activiteiten in de stad na het eten wel kan meepikken.”

Boxen en buddies

Wie zich opgeeft als gastgezin hoeft niet te koken. De mensen van Toernee Invitee zorgen voor boxen en buddies. Die buddies zorgen ervoor dat al het eten opgewarmd en geserveerd wordt. “Al mogen gastheer of gastvrouw zeker meehelpen”, zegt Lothar. “En wie weet helpen de invitees wel mee met de afwas. We hopen vooral op een spontane gezellige avond waarbij een gezamenlijk etentje de babbel op gang brengt.”

Om die babbel wat te vergemakkelijken worden zelfs vraagkaartjes bovengehaald. Woensdagavond werden ze al even uitgetest tijdens de voorstelling van Toernee Invitee in de woonkamer van burgemeester Marc Snoeck (sp.a). Zo kwamen we te weten dat hij van plan is om een boek over blues te schrijven en dat hij en zijn vrouw Martine wel houden van een pakje friet van de frituur wat verderop in de straat. Bij Toernee Invitee rekenen ze dan ook op een gemoedelijke sfeer aan de tafels van de Halse gastgezinnen.

Iedereen kan zich kandidaat stellen ongeacht het aantal plaatsen er aan de tafel beschikbaar zijn. Via www.toerneemondialle.be kunnen Hallenaren zich opgeven. Alle informatie is ook daar te vinden. Wie zelf wil eten bij een gastgezin kan pas reserveren vanaf 21 oktober. Op het menu staat een exotische of een klassieker maaltijd. Voor het dessertenbuffet zakken alle gastgezinnen en hun invitees af naar de Oude Post waar ze nog een exclusief concert kunnen meepikken.