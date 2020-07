Toeristische trekpleister meepikken in Halle? Dat kan vanaf nu coronaproof vanuit je luie zetel Bart Kerckhoven

18 juli 2020

16u02 0 Halle In Halle kan je voortaan vanuit je luie zetel een bezoekje brengen aan de bekende Sint-Martinusbasiliek. En ook brouwerij Boon uit Lembeek, gekend van zijn Geuze en Kriek, is voortaan virtueel te bezoeken.

De dienst Toerisme van Halle liet beide trekpleisters uitvoerig fotograferen zodat iedereen de plekjes kan bezoeken zonder fysiek aanwezig te zijn. In coronatijden is zo’n bezoek natuurlijk een pak veiliger. Zo kan je de Sint-Martinusbasiliek bewonderen in 360°-beelden en de Onze-Lieve-Vrouwkapel en Sint-Jozefkapel bewonderen maar ook verborgen plekjes als de bol van de basiliek en de crypte met de schatten van de basiliek staan zo virtueel open voor bezoekers.

Bij Boon kan je de tonnen in het grote foedermagazijn bewonderen of de installaties in de productiehal en het koelschip bekijken. Daar kan je ook op het dak genieten van een prachtig uitzicht over Lembeek.