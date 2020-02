Toeristen komen vaker in het weekend: toerismekantoor past openingsuren aan Bart Kerckhoven

28 februari 2020

Toeristen die Halle bezoeken doen dat doorgaans in het weekend en dus beslist het stadsbestuur om de openingsuren aan te passen. Vanaf maart is het kantoor gesloten op maandag en dinsdag. Maar bezoekers kunnen er voortaan wel terecht op zaterdag. Het hele jaar door zal het kantoor open zijn van woensdag tot donderdag van 9 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 16 uur. Op donderdagen en zaterdagen is het markt en ook dan komen er heel wat bezoekers langs. Wanneer er speciale evenementen zijn en drukkere periodes aanbreken zoals het hyacintenfestival zal het toerismekantoor ook open zijn op zondag. Tijdens carnaval blijft het kantoor wel gesloten op 21, 22 en 23 maart.