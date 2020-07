Toerismemedewerkers mogen inpakken: verhuis naar Historisch Stadhuis gepland voor eind augustus Bart Kerckhoven

17 juli 2020

09u39 0 Halle Het toerismekantoor van Halle verhuist eind augustus naar het Historisch Stadhuis. Het monument werd de voorbije jaren gerestaureerd maar die werken zijn bijna klaar en dus kunnen de medewerkers de verhuisdozen boven halen.

Vandaag helpen de medewerkers van de dienst Toerisme bezoekers van de stad in tijdelijke containers op het Possozplein achter het Historisch Stadhuis. Binnenkort ontvangen ze de toeristen in een mooi gerenoveerd stukje gelijkvloers van het Historisch Stadhuis. Gemeenteraadslid Yves Demanet (Halle 2019) vroeg op de voorbije gemeenteraad naar een stand van zaken over de restauratie van het Historisch Stadhuis. Schepen van Patrimonium Pieter Busselot (CD&V) vertelde dat het einde van de restauratie in zicht is. “De aannemer is bezig met schilderwerken, parketwerken, elektrawerken, plaatsen van vast meubilair en andere werken”, aldus Busselot. “Het toerismekantoor kan het gelijkvloers op 24 augustus in gebruik nemen. De containers van het toerismekantoor aan de kant van het Possozplein worden opgehaald op 3 september. Voor de ingebruikname zal tegen de achtergevel van het Historisch Stadhuis een sanitaire container worden geplaatst omdat de nutsvoorzieningen pas in de nieuwbouw worden voorzien.” Op die nieuwbouw is het wel nog even wachten. Schepen Busselot verwacht dat het voorontwerp in september goedgekeurd kan worden en een jaar later de werken gegund kunnen worden. In tussentijd moet dan een archeologienota opgesteld worden gevolgd door een archeologisch onderzoek, een omgevingsvergunning aangevraagd worden en een hoogspanninsgcabine geplaatst worden. Het Possozplein zal eind september opnieuw beschikbaar zijn. Maar wanneer de werken voor de nieuwbouw starten zal dat deel van het plein wel opnieuw een werfzone worden.