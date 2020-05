Toen de Zenne nog door de stad stroomde… Informatiebord leert Hallenaren bij over geschiedenis van de stad Bart Kerckhoven

15 mei 2020

13u21 3 Halle Het stadsbestuur liet deze week een informatiebord plaatsen op de hoek van de Basiliekstraat en de Vuurkruisenstraat. Daarop is een foto te zien die dateert uit 1914 met zicht op de Zenne, toen die nog door de stad stroomde.

“Het bord is het sluitstuk van enkele initiatieven die we namen om voorbijgangers aan dit stukje geschiedenis te herinneren”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Servé (sp.a). “Bij de heraanleg van de Basiliekstraat in 2016 werd een deel van de oude Zennebrug blootgelegd. Die werd verder afgebroken omdat er rioleringen moesten geplaatst worden. Als aandenken hebben we enkele arduinen stenen van de brug bewaard om er een zitbank mee te maken. De loop van de Zenne wordt dan weer aangeduid met een blauwe accentverlichting. Met het bord vertellen we dan weer de geschiedenis van de Zenne in de stad.”

De rivier doorkruiste eeuwenlang de stad. Maar onder andere in 1851 en 1925 was er wateroverlast en in 1961 werd dan beslist om de rivier te overwelven. Eind jaren zestig werd dan de Vuurkruisenstraat aangelegd.