Toch verbonden zijn in coronatijden? Mathias roept Hallenaren op om samen een verhaal te schrijven Bart Kerckhoven

31 maart 2020

13u12 5 Halle Mathias Pierquin wil samen met de Hallenaren een verhaal schrijven en lanceerde via de sociale netwerksite Facebook alvast een oproep. De twee eerste hoofdstukken zijn al klaar en al dertien mensen werken al mee aan het project. “Maar iedereen kan zich nog aansluiten”, zegt Mathias.

Het idee dat Mathias lanceerde is eenvoudig. Iedereen mag een hoofdstuk breien aan een verhaal dat de komende dagen dus geschreven wordt. “Het zal zich afspelen in Halle en het hoofdpersonage is een man”, weet Mathias. “Maar meer verklap ik niet. Het tweede hoofdstuk is klaar en nu kan een derde schrijver aan de slag.”

Mathias vond het leuk om de Hallenaren op een originele manier samen te brengen. “Er worden leuke filmpjes gepost, er is een populaire berenjacht en heel wat mensen sturen kaartjes”, zegt hij. “Ik vroeg me af hoe we in Halle op een creatieve manier toch nog bij elkaar kunnen zijn.”

Mathias richtte de Facebookgroep ‘Halle schrijft een verhaal’ op waar hij het project dan coördineert. “Het is een idee om op een creatieve wijze samen te werken, maar toch ‘in ons kot te blijven’. Iedereen die dus creatief is en graag schrijft kan meedoen. Ik heb zelf een pagina geschreven, maar wie meeschrijft kiest zelf hoe lang de bijdrage wordt.”

Wie wil meedoen kan zich dus aansluiten bij de Facebookgroep, maar wie geen Facebook heeft stuurt gewoon een mailtje naar mathiaspierquin@gmail.com. Wat er met het eindresultaat zal gebeuren heeft Mathias nog niet beslist. “Het zou leuk zijn om het te publiceren op een site, maar dat bekijken we later met iedereen die meegeschreven heeft”, zegt Mathias nog.