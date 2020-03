Toch nog markt op donderdag en zaterdag: Enkel voedingskramen worden opgesteld Bart Kerckhoven

17 maart 2020

Op donderdag en zaterdag zal er dan toch nog een markt georganiseerd worden in Halle. Er zal enkel voeding verkocht worden en de kramen worden veilig opgesteld om de besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

De markt was vorige week nog verboden maar nu heeft de stad een andere opstelling uitgewerkt waardoor voedingskramen veilig opgesteld kunnen worden. “Op die manier kunnen de marktkramers op een veilige afstand van elkaar hun producten verkopen en krijgen ook de marktbezoekers meer bewegingsruimte. En dat is belangrijk want ook hier geldt de voorzorgsmaatregel: hou minstens 1,5 meter afstand”, laat de stad weten. Er wordt wel gevraagd om alleen naar de markt te komen en de afstand tussen de mensen te respecteren.