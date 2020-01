Tieners halen vandalenstreken uit in station maar worden ontmaskerd door politie Redactie

06 januari 2020

14u00 2 Halle Twee minderjarigen uit Halle en Brussel zullen opdraaien voor de schade die ze zelf toebrachten aan de liftdeur van het station in Halle. De vandalen werden ontmaskerd dankzij camerabeelden.

Half november trapten ze het glas van de liftdeur in. De politie en Securail, de veiligheidsdienst van de NMBS, houden al een tijdje de stationsbuurt in de gaten en besloten het vandalisme verder te onderzoeken. Dankzij camerabeelden konden ze dan de twee vandalen identificeren. De politie roept intussen op om vandalenstreken zeker ook te melden via 101.