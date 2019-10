Tieners betrapt die inbreken in apotheek in Halle Bart Kerckhoven

25 oktober 2019

Drie jongeren die in de nacht van donderdag op vrijdag een apotheek in het centrum van Halle wilden binnendringen zijn wat later opgepakt door de politie. De jongeren werden door een getuige betrapt die meteen de politie belde. Drie ploegen van de zone Zennevallei rukten meteen uit en toen ze de politie opmerkten vluchten ze meteen weg. Eén van hen kon meteen opgepakt worden en na wat speurwerk werden ook de andere twee verdachten gearresteerd. Al snel bleek het te gaan om drie minderjarigen. Waarom ze het op de apotheek gemunt hadden is niet duidelijk.