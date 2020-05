Exclusief voor abonnees Tien leden motorclub No Surrender voor rechter: “Een strafexpeditie met ongezien geweld” Wouter Hertogs

18 mei 2020

18u33 0 Halle Tien leden van de beruchte motorclub No Surrender riskeren tot 42 maanden cel voor een radi op het clubhuis van een rivaliserende motorbende uit Buizingen. De beklaagden gebruikten ongezien geweld bij de inval. Een man werd op het hoofd geslagen met een hamer, de benen van een ander slachtoffer werden verbrijzeld en anderen werden beschoten.

Motorclub No Surrender is berucht in heel Europa. Ze is een van oorsprong Nederlandse motorbende, die tot voor kort een afdeling in Zwevezele had. Die afdeling werd intussen opgedoekt en opgenomen in een andere motorclub. In januari kwam de club in het nieuws toen enkele leden gearresteerd werden. Eind 2018 had een voormalig lid een oog verloren bij een vergeldingsacties door zijn voormalige makkers. De man werd bewerkt met een bunsenbrander en levenloos achtergelaten in de buurt van Moeskroen. De reden van de actie?

