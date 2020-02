Exclusief voor abonnees Tien jaar na de treinramp in Buizingen: “Philippe had nooit op die trein moeten zitten” Bart Kerckhoven

15 februari 2020

06u00 0 Halle Vandaag is het tien jaar geleden dat twee treinen botsten in Buizingen. Negentien mensen stierven en er vielen 162 gewonden. Hulpverleners, slachtoffers en nabestaanden blikken deze week terug op één van dodelijkste treinongelukken en de nasleep er van. Patricia verloor haar broer Philippe Vanden Eynde (38) in de ramp. “Philippe was graag gezien door iedereen”, vertelt ze. “Dat biedt me nu nog troost.”

Philippe stapte die ochtend in Brussel op de trein richting Halle. “Hij had nooit op die trein moeten zitten want hij was ziek vertrokken naar het werk. Het is door een ongelooflijk toeval dat hij betrokken raakte in het ongeluk. Hij voelde onderweg naar Brussel dat hij te ziek was en belde naar het werk om te vragen of hij sleutels en papieren moest afgeven. Maar hij mocht meteen rechtsomkeer maken. Een paar honderd meter voor hij moest afstappen in Halle gebeurde dan het ongeval. Wellicht stond hij al recht voor het binnenrijden van het station. Het was het noodlot. De dag voordien zat hij nog naast me in de zetel. Hij was toen al ziek. Maar naar de dokter gaan zag hij niet zitten.”

