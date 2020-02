Exclusief voor abonnees Tien jaar na de grote treinramp: “Daar in Buizingen bleek dat mensen wél nog om elkaar kunnen geven” Redactie

12 februari 2020

14u34 0 Halle Zaterdag is het tien jaar geleden dat twee treinen botsten in Buizingen. Negentien mensen stierven en er vielen 162 gewonden. Hulpverleners, slachtoffers en nabestaanden blikken deze week terug op één van de dodelijkste treinongelukken en de nasleep. Rechercheur Filip Van Liedekerke haalde de voorpagina’s van kranten wereldwijd toen hij een klein meisje wegdroeg van de rampplek. “Er zit nog goedheid in de mensen”, zegt Filip. “Dat heb ik die dag onthouden.”

‘De held van de voorpagina’s’ werd Filip Van Liedekerke genoemd. Kranten wereldwijd publiceerden het beeld van de rechercheur die een klein meisje wegdroeg van de treinwrakken. “Maar ik hoor dat niet graag”, zegt Filip wanneer we met hem afspreken in het commissariaat. “Dat is geen valse bescheidenheid, want ik ben zelfs fier op die foto. Maar ik ben geen held. Er waren die dag zoveel mensen die heel wat meer betekend hebben voor de slachtoffers. Er zijn zoveel gewonden gered. Die foto was maar een momentopname.”

