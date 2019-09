Thuisorkesten pakken de prijzen op negende Dweilfestival in Halle Bart Kerckhoven

01 september 2019

12u13 2

Zeventien dweilorkesten zorgden zaterdagnamiddag voor sfeer in de centrum van de stad. Het Halse Dweilteam organiseerde er voor de negende keer het Dweilfestival en ging opnieuw op zoek naar een Internationaal Vrij Kampioen. Voor de derde keer op rij lieten d’(H)opmaten alle concurrentie achter zich. Die nieuwe overwinning was niet zo eenvoudig want intussen weten de dweilorkesten dat ze in Halle origineel uit de hoek moeten komen om kans te maken op winst. Ook in de categorie Ambiance was het een thuisorkest dat de overwinning behaalde. De DeciBells, een nieuw orkest uit Lembeek pakte bij een eerste deelname meteen die prijs. Het publiek genoot vooral van alle deuntjes en de terrasjes van de cafés liepen bij stralend weer dan ook meteen vol.

Geniet mee van de sixtiesmedley dat orkest Krom dur de bocht uit Nederland speelde bij het begin van het Dweilfestival: