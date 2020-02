Thibo (9) voert actie voor veilige schoolroute… en mag het probleem aan de burgemeester uitleggen Bart Kerckhoven

20 februari 2020

18u12 0 Halle Thibo Mommaert (9) wil veilig naar school wandelen en is een actie gestart om de Bremstraat in zijn dorp Lembeek veiliger te maken. “Het voetpad is veel te smal”, vertelt de jongen. “Het is er zelfs levensgevaarlijk.” Thibo mocht het probleem zelfs uitleggen aan de burgemeester van Halle. Die beloofde om de oplossingen van Thibo te laten onderzoeken.

De negenjarige Thibo gaat graag te voet naar zijn school GO! De klim-op in de Arthur Puesstraat. De wandeling duurt normaal amper een tiental minuutjes maar omdat de Bremstraat zo gevaarlijk is moet hij wel een ommetje maken. “Zo ben ik dan drie minuten langer onderweg”, legt Thibo uit. “Het is onveilig om door het smal stukje Bremstraat te voet te gaan. Auto’s staan er langs één kant geparkeerd en het verkeer mag er in twee richtingen door. En dat terwijl het voetpad op sommige plaatsen amper 35 centimeter breed is. Dat is niet alleen gevaarlijk voor iedereen die naar school gaat maar ook voor de mensen die te voet elke dag naar het station in Lembeek stappen.”

Thibo was het beu en richtte daarom de Facebookpagina ‘Ikwilveilignaarschool’ op. De pagina kreeg al meer dan zeshonderd likes. “Allemaal mensen die willen dat het daar veiliger wordt”, merkt Thibo op. “En de oplossing is echt niet zo duur.”

Voetgangersstrook schilderen

De oplossing die Thibo voorstelt mocht hij nu zelf voorleggen aan Hals burgemeester Marc Snoeck (Sp.a). Partijgenote en raadslid Valerie Hamelryck kon hem strikken voor een afspraak met Thibo. “Ik wil dat er vooral een voetpad wordt aangelegd dat breed genoeg is”, zegt Thibo. “Maar de burgemeester vertelde me dat er daar de komende jaren geen budget voor voorzien kan worden. Daarom heb ik iets goedkopers bedacht. De stad kan een voetgangersstrook schilderen op de straat en die met flexibele paaltjes afschermen van het verkeer. Het is een soort zebrapad naast de weg zodat chauffeurs weten dat voetgangers ook langs daar stappen. Dan kan iedereen weer te voet naar school en naar het station. Als de auto’s maar in één richting zouden rijden kan dat alles ook al veel veiliger maken. De burgemeester beloofde alvast om de voorstellen te laten nakijken. Ik ben blij dat ik mocht langs gaan.”

Thibo wacht nu af wat het stadsbestuur uiteindelijk zal doen. De Facebookpagina blijft verder bestaan en kan nog dienen om andere knelpunten aan te kaarten “Er zijn misschien nog andere plaatsen die gevaarlijk zijn en waar iets aan kan veranderen”, zegt Thibo. “Maar eerst wil ik vooral dat het stukje in de Bremstraat opnieuw veilig is zodat ik niet meer hoef om te stappen. Nadien zien we wel.”