The Van Jets en Fisher-Z komen naar Festivhalle: Organisatie start crowdfunding om festival gratis te houden Bart Kerckhoven

19 juni 2019

08u50 8 Halle Met The Van Jets en Fisher-Z maakt Festivhalle nieuwe namen bekend die half september op de affiche staan van het gratis festival. De organisatoren lanceren een crowdfundingcampagne om het festival gratis te kunnen houden. “We nemen een risico maar onze vijftiende editie moest gevierd worden met goede namen op de affiche.”

Eind vorige maand werden De Mens en Arctic Lovers nog aangekondigd voor de jubileumeditie van het gratis muziekfestival maar door omstandigheden zullen die artiesten niet te zien zijn. Organisator Rock Monsieur heeft met The Van Jets en Fisher-Z wel meer dan waardige vervangers gevonden. “The Van Jets beleven deze zomer hun afscheidstoernee”, zegt Sebbe Raemdonck van Rock Monsieur. “Hun voorlaatste concert spelen ze in onze tent en daar zijn we wel fier op. Het wordt de enige gelegenheid voor fans van hun muziek om hen in de buurt aan het werk te zien en dat ook nog eens gratis.”

Met Fisher-Z staat er voor het eerst sinds lang nog eens een Engelse groep op het podium van Festivhalle. Fisher-Z is bij het jonge publiek niet meer zo gekend maar een hit als ‘The Worker’ klinkt iedereen wel bekend in de oren.

Eerder raakte al bekend dat de fuif op vrijdag vervangen is door een extra dag met optredens. Op vrijdag 13 september treden Gers Pardoel op, brengt Pigbag Army (met Pascal Braeckman, Axl Peleman, Jan Van Eyken en Eline DeMunck) een muzikaal eerbetoon aan de jaren negentig en is Laura Tesoro na twee jaar opnieuw te zien op Festivhalle. Op zaterdag kan Rock Monsieur ook al uitpakken met Zornik op de affiche. Voor de vijftiende editie werd alles uit de kast gehaald. “We hebben extra geïnvesteerd”, legt Sebbe Raemdonck uit. “We nemen zelfs een risico. Maar we vieren die vijftiende verjaardag ook graag met goede namen. We houden het wel nog steeds gratis voor de bezoekers en daarom lanceren we nog een crowdfundingcampagne waarmee we 5.000 euro willen ophalen. We hopen dat we opnieuw duizenden bezoekers mogen verwelkomen. Voor iedereen staat er dit jaar opnieuw iemand op de affiche; jong en oud kan zich amuseren.” En wie intussen dorst heeft de komende maanden kan dus sinds kort ook al een ‘Artiest’ bestellen op café. Dat bier is intussen verdeeld en staat al op de kaart van verschillende cafés. Rock Monsieur liet dat brouwen als extraatje om de verjaardag van het festival te vieren. Meer info over het festival en de crowdfundingcampagne is te vinden op www.festivhalle.be.

De affiche van het festival: